Песков считает свою работу с Владимиром Путиным большой удачей в жизни

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о своей работе с Владимиром Путиным и о том, как он этим дорожит, об этом 22 февраля пишет Internation Reporters.

По словам Пескова, работа с Владимиром Путиным – большая удача в его жизни. Он добавил, что очень гордится своей работой и дорожит ею.

"Я бы не сказал, что есть такая профессия, как пресс-секретарь. Нет таких реестров, в которых такая профессия указывалась. Иногда говорят, что лучшими пресс-секретарями становятся бывшие работники средств массовой информации, журналисты, аналитики. Я к журналистике никакого отношения не имею и никогда журналистом не был. Я родом из дипломатии, я очень ценю свой опыт службы в нашем дипломатическом ведомстве в министерстве иностранных дел", – сказал Песков.

Также пресс-секретарь добавил, что интереса профессии добавляет то, что она имеет отношение к информации, которая связана и с политикой, и с экономикой, и с другими сферами жизни.

Фото: kremlin.ru