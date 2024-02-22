В начале марта в Петербурге пройдет проверка системы оповещения

В начале весны в Петербурге зазвучат сирены, предупредили 22 февраля в городском комитете по информатизации и связи. Комплексная проверка региональной системы оповещения граждан намечена на утро 6 марта.

Проверка продлится с 10:00 до 10:46 и охватит весь город. В это время будут включены электромеханические сирены и специализированные средства оповещения. Также в проверке задействуют телеканалы и радиостанции.

Первые 43 минуты будут звучать сирены, предупредительный сигнал запустят по трем каналам сетей проводного радиовещания. Затем задействуют радиостанции и телеканалы, а под конец запустят речевое сообщение о проведении комплексной проверки.

"Результаты комплексной проверки позволят определить готовность и основные направления дальнейшего развития системы оповещения", — отметили в комитете.

Фото: ЗАКС.Ру