Медведев призвал создать базу данных с биометрией для контроля мигрантов

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что мигрантов, которые совершили в РФ преступления, нужно привлекать к более жесткой уголовной ответственности, об этом 22 февраля пишут "РИА Новости".

Также Медведев добавил, что таких граждан надо взять на контроль и создать единую базу данных с элементами биометрии.

"Те, кто совершает преступления на территории России, из мигрантов, подлежат жёсткой уголовной ответственности. В этом никаких сомнений быть не может. Те, кто является законопослушным участником экономических отношений, на самом деле могут приезжать и работать", – сказал зампред Совбеза РФ.

Также, по его словам, проблема заключается в том, что часто мигранты приезжают под другой фамилией, например, меняя в ней одну букву. После этого становится непонятно, тот ли это гражданин или нет. Медведев считает, что база с элементами биометрии поможет решить этот вопрос.

Фото: kremlin.ru