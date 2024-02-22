В Петербурге провели рейды по ликвидации незаконных торговых точек в четырех районах

Сотрудники комитета по контролю за имуществом (ККИ) Петербурга при поддержке ЦПЭИГИ провели рейдовые операции по ликвидации незаконных торговых объектов в различных районах города, об этом 22 февраля сообщили в пресс-службе Смольного.

В результате двухнедельных мероприятий освобождено 20 земельных участков, включая промышленные и общественные зоны. Рейды были проведены в Приморском, Невском, Кировском и Фрунзенском районах у станций метро "Проспект Большевиков", "Ломоносовская", "Автово", "Старая Деревня" и "Пионерская", а также на проспектах Стачек и Ветеранов.

В ходе рейда выявлены незаконные торговцы, предлагавшие сигареты, орехи, сухофрукты, обувь и другую продукцию. Все изымаемые товары отправлены на временное хранение.

Одновременно на улице Самойловой был возвращен городской участок, ранее занятый торговым павильоном без соответствующих документов.

Фото: пресс-служба комитета по контролю за имуществом Петербурга