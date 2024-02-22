На ЗСД введут ограничения для транспорта на развязке с Благодатной улицей

Из-за строительства Витебской развязки на Западном скоростном диаметре (ЗСД) Петербурга введут ограничения для движения транспорта в самом конце февраля, об этом 22 февраля сообщили в пресс-службе ООО "Магистраль северной столицы".

Съезды перекроют на развязке с Благодатной улицей на две ночи подряд.

Сначала с 00:00 до 04:00 в воскресенье, 25 февраля, закроют съезд с ЗСД на Благодатную улицу со стороны набережной Екатерингофки. Затем с 23:00 этого же дня до 04:00 понедельника, 26 февраля, закрыт будет съезд в направлении южной развязки с КАД. Потом в этот же день в 23:00 до 06:00 во вторник, 27 февраля, движение просто ограничат на съезде с ЗСД в сторону Благодатной улицы.

Фото: ЗАКС.Ру