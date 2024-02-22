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В Петербурге заболеваемость клещевым энцефалитом выросла на 86% в 2023 году

фото ЗакС политика В Петербурге заболеваемость клещевым энцефалитом выросла на 86% в 2023 году

В 2023 году в Петербурге количество заболевших клещевым энцефалитом выросло на 86,1% по сравнению с данными 2022 года, об этом 22 февраля сообщили в пресс-службе петербургского Роспотребнадзора.

Данные ведомством опубликованы ко Всемирному дню борьбы с энцефалитом, который празднуется 22 февраля. 

По словам специалистов, всего было зарегистрировано 60 случаев заболеваний клещевым энцефалитом в 2023 году. Всего в петербургские больницы обратились 20 тысяч петербуржцев, из низ 3 тысячи – дети и подростки.

Также отмечается, что самый высокий риск заражения наблюдается в Приморском, Пушкинском, Петродворцовом, Курортном, Красносельском и Колпинском районах Петербурга.

Фото: ЗАКС.Ру


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