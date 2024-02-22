В МО "Шушары" спорят из-за местного паблика "ВКонтакте"

В МО "Шушары" назревает новый спор. С муниципальным советом хочет судиться депутат Дмитрий Дорош из-за права администрирования пабликом "ВКонтакте". Он полагает, что руководство МО в нарушение его прав присвоило страницу себе. Сами муниципалы утверждают, что на законных основаниях забрали ресурс.

В начале февраля депутат Дмитрий Дорош, избранный в 2019 году в совет от партии "Родина", обратился в Арбитражный суд с требованием вернуть ему право управления страницей МО "Шушары". Он создал паблик еще в период избрания, чтобы публиковать новости о жизни округа. Позже, рассказал ЗАКС.Ру Дорош, он договорился с главой МО Евгением Медведевым, что страница перейдет во временное пользование муниципалитета на период, пока Медведев возглавляет совет. Медведев покинул должность главы летом 2023 года.

- С Медведевым возникла договоренность, чтобы я дал это сообщество муниципальному совету, чтобы отчитываться и показывать свои дела. Подписали документы определенные, я безвозмездно предоставил данное сообщество Медведеву и совету. Работа велась, группа развивалась. Параллельно я понимаю, что группа в любом случае моя, я трачу на нее определенные средства на рекламу, на раскачку, - рассказал Дорош.

Дорош отмечает, что никаких финансовых претензий к муниципалам не имеет, а важнее принцип. Он создал страницу, вкладывал деньги в ее продвижение, а также сам разрабатывал фирменный стиль. Ввиду перечисленного он считает это его интеллектуальной собственностью.

- Я же не прошу с них каких-то денег вернуть. Условно говоря, попользовались - да бог ты с ним. Вопрос не в деньгах, вопрос в том, что я это создавал. <...> Если хотите, давайте поставим вашего администратора, который сам будет выкладывать информацию, но право создателя я не отдам. Почему я должен отдавать то, что я разработал, придумал, - добавил мундеп.

После длительного конфликта депутатов и Медведева, в результате которого последний потерял свою должность, Дорош вернул себе контроль над страницей. Новый и.о. главы совета Авенир Казанцев, по словам Дороша, активно предлагал передать паблик муниципалитету. Дорош не соглашался "дарить" ресурс и предлагал заключить аналогичное соглашение. На эти условия Казанцев не соглашался. Позже паблик получил отметку "Государственная организация" и стал полноценной "собственностью" муниципалитета. Этим вопросом занимался и.о. главы Казанцев - он направлял соответствующие документы в поддержку социальной сети, чтобы сделать страницу официальным информационным ресурсом МО. Казанцев рассказал, что переоформить страницу на муниципалитет хотели раньше, однако это было невозможно - тогда паблики "ВКонтакте" не оформлялись на юридических лиц.

И.о. главы Казанцев рассказал, что после ухода Медведева Дорош поспешил убрать контакты муниципалитета из паблика, что не понравилось совету депутатов.

- Как только Медведев ушел, почему-то Дорош поставил там данные свои личные вместо данных муниципального совета, свою электронную почту, телефон. Это было резко сделано, буквально в течение 15 минут. Все удивились, почему так - вроде страница заводилась для муниципального совета, а в итоге набрал подписчиков за счет информации муниципального совета. Вдруг страница стала частной. Все возмутились конечно, - рассказал Казанцев.

Также Казанцев рассказал, что не верит в договоренности между Дорошем и Медведевым. Он настаивает, что паблик стал "государственным" на законных основаниях и будет принадлежать муниципалам последующих созывов, а не какому-то конкретному депутату.

Депутат Илья Смирнов, избранный в совет в качестве самовыдвиженца, рассказал ЗАКС.Ру, что никто из мундепов не сомневался, что паблик принадлежит муниципалитету и считается официальным ресурсом. Подобные вопросы обсуждались на заседаниях муниципального совета. По словам Смирнова, Дорош даже обращался в службу поддержки соцсети, чтобы подчеркнуть "официальность" его паблика. После выборов 2019 года в совет прошла группа независимых депутатов, которые также создали свою страницу "ВКонтакте", но на статус главного ресурса они не претендовали.

- Он даже писал жалобы "ВКонтакте", потому что у нас тоже похожая страница своя, неофициальная. Просто от независимых. Он кидал всякие жалобы на нашу страничку, что она не является официальным ресурсом и так далее. Мы доказывали, что мы депутаты, просто часть корпуса депутатского. Был такой эпизод, - рассказал Смирнов.

Пока арбитражный суд не приступил к рассмотрению иска. Его отправили заявителю для устранения недостатков. В частности, Дорош собирается указать сумму вложений в ресурс, чтобы подтвердить, что является его владельцем.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру