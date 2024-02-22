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Новости 17:46

Беглов вручил "Золотую Звезду" семье погибшего участника СВО

фото ЗакС политика Беглов вручил "Золотую Звезду" семье погибшего участника СВО

Губернатор Петербурга Александр Беглов вручил семье погибшего участника СВО генерала Валерия Фролова медаль "Золотая Звезда", об этом 22 февраля сообщили в пресс-службе Смольного.

Это не первая посмертная награда Фролова. В декабре 2023 года Владимир Путин подписал указ о присвоении погибшему звания Героя России.

Как рассказал Беглов, Владимир Фролов погиб в Мариуполе, когда он вместе с другими солдатами пошли на штурм, и Фролов пал от пули снайпера.

В Смольном отметили, что годы службы Фролова связаны с Петербургом, поэтому здесь его и похоронили. Также в правительстве уточнили, что вдове погибшего оказывают необходимую помощь.

Фото: пресс-служба администрации Петербурга


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