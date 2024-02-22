Беглов вручил "Золотую Звезду" семье погибшего участника СВО

Губернатор Петербурга Александр Беглов вручил семье погибшего участника СВО генерала Валерия Фролова медаль "Золотая Звезда", об этом 22 февраля сообщили в пресс-службе Смольного.

Это не первая посмертная награда Фролова. В декабре 2023 года Владимир Путин подписал указ о присвоении погибшему звания Героя России.

Как рассказал Беглов, Владимир Фролов погиб в Мариуполе, когда он вместе с другими солдатами пошли на штурм, и Фролов пал от пули снайпера.

В Смольном отметили, что годы службы Фролова связаны с Петербургом, поэтому здесь его и похоронили. Также в правительстве уточнили, что вдове погибшего оказывают необходимую помощь.

Фото: пресс-служба администрации Петербурга