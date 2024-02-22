В Петербурге активизировали меры по быстрому водоотведению из-за потепления

В связи с повышением температуры в Петербурге и предстоящими выходными комитет по благоустройству активизировал меры по оперативному водоотведению, об этом 22 февраля сообщили в пресс-службе Смольного.

В течение трех дней более 2000 патрубков были прочищены, а за месяц – впечатляющие 38 тысяч. Для борьбы с подтоплениями на длинных выходных формировано 30 аварийных бригад. Более 100 сотрудников и 60 машин постоянно дежурят, выявляя и устраняя возможные проблемы.

Дорожники также активизировали уборку снега из лотковых зон, магистралей и тротуаров. Более 20 тысяч кубометров снега было утилизировано за последние сутки.

На данный момент, улицы города чистит 789 единиц техники и 950 работников ручного труда.

Фото: ЗАКС.Ру