Пскович выслушал приговор по делу о пригрезившемся теракте в петербургском порту

Житель Псковской области получил условный срок из-за ложного сообщения об акте терроризма (ч. 2 ст. 207 УК РФ), сообщили 22 февраля в объединенной пресс-службе судов по региону. Уголовное дело завели после того, как нетрезвый гражданин позвонил в службу "112" с рассказом о почудившейся ему подготовке к теракту.

Как установил Стругокрасненский районный суд, в последний день июля 2023 года местный житель коротал время со спиртным. В какой-то момент у гражданина приключилось "видение" — перед его мысленным взором появились подъемные краны и предприятие, а также фургон или микроавтобус белого цвета, из которого некие люди переносили коробки в ангар.

Пскович вообразил, что ему пригрезилась попытка теракта в морском порту Петербурга. К увиденному он отнесся со всей серьезностью и бросился звонить в экстренные службы с просьбой проверить почудившееся место. При этом для большей убедительности он приукрасил свой рассказ сообщением о взятой в заложники дочери и необходимости забрать в Стругах Красных машину со взрывчаткой и доехать на ней до петербургского порта.

"О совершении взрывов, подрывов, террористических актов ему достоверно известно не было. Он лишь предположил возможное совершение вышеуказанных действий и хотел их предотвратить", — рассказали в судебной пресс-службе. Там же отметили, что в действительности никакой дочери у мужчины нет.

Подсудимый признал вину и полностью раскаялся в содеянном. Суд приговорил его к трем годам условно с испытательным сроком длительностью один год.

Фото: ЗАКС.Ру