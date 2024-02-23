Беглов и Бельский поздравили петербуржцев с Днем защитника отечества

Губернатор Петербурга Александр Беглов и председатель Законодательного собрания города Александр Бельский поздравили местных жителей с Днем защитника отечества, об этом 23 февраля сообщили в пресс-службе Смольного.

Как сказано в сообщении Смольного, наследники героев прошлого сейчас сражаются за Родину и ее судьбу.

"Президент отметил беспрецедентную поддержку защитников Отечества, патриотический настрой, единство и сплочённость всех россиян", – пишет Смольный.

Также отмечается, что Петербург в этом тоже участвует и является одним из центров по оборонной промышленности, а еще кузницей военных кадров.

Свое обращение в основном Беглов и Бельский посвятили специальной военной операции и роли Петербурга в ней. В конце сообщения они пожелали всем здоровья, бодрости духа и успехов в служении России.

Фото: ЗАКС.Ру