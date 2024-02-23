В Петербурге 23 февраля будут царить тепло и дождь

В Петербурге погода продолжает удивлять местных жителей потеплением, однако без осадков и гололедицы не обойдется, об этом 23 февраля в своем Telegram-канале написал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

По словам синоптика, в Петербурге в пятницу, 23 февраля, будет ощущатся влияние теплого сектора атлантического циклона. Из-за этого в городе будет много облаков, пройдут небольшие осадки, а именно дожди.

Воздух в городе прогреется до +3…+5 градусов. Ветер юго-восточный до 10 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 755 мм рт. ст., что ниже нормы.

В субботу, 24 февраля, погода сильно не изменится.

Фото: ЗАКС.Ру