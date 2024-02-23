В Петербурге 16-летний юноша попал в реанимацию из-за гололеда

В Московском районе Петербурга 16-летний юноша упал на гололеде и попал в реанимацию, об этом 22 февраля писала "Фонтанка.ру".

По словам матери мальчика, его одноклассники видели, как юноша поскользнулся на улице. После этого подростка госпитализировали в тяжелом состоянии в реанимацию с травмой головы.

Также мама мальчика отметила, что травма действительно непростая, у мальчика кратковременная потеря памяти. Оказалось, что парень смог сам добраться до дома, и даже после падения позвонил матери и рассказал, что упал, но как не помнит. Из дома ему вызвали скорую помощь.

Мама подростка добавила, что у дома убирают плохо. По ее словам, несколько шагов у дома могут испортить ей настроение на целый день.

Фото: ЗАКС.Ру