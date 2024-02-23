В РКН рассказали об утечке 500 млн записей о россиянах

В сеть с начала 2024 года утекли 510 млн записей о персональных данных граждан России, об этом 23 февраля пишет ТАСС со ссылкой на слова заместителя главы Роскомнадзора (РКН) Милоша Вагнера.

Из общего количество слитых данных, 500 млн утекли в результате одного инцидента. Такой результат покрыл практически весь 2022 год по количеству попавших в сеть данных. На данный момент масштабную утечку расследуют.

Также, по словам Вагенра, количество самих персональных данных уменьшилось, но количество их сливов, наоборот, только увеличилось.

В 2023 году всего было зафиксировано 168 утечек данных, которых в общей сложности было 300 млн. А в 2022 году утечек было 140, но количество данных 600 млн.

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