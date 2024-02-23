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Новости 15:52

Дунцову исключили из спасательного отряда "Сова" из-за политической деятельности

фото ЗакС политика Дунцову исключили из спасательного отряда "Сова" из-за политической деятельности

Экс-кандидат в президенты России Екатерина Дунцова рассказала о том, что руководство поисково-спасательного отряда "Сова" приняло решение об исключении ее из организации, об этом 23 февраля девушка сообщила в своем Telegram-канале.

Дунцова уточнила, что официальными причинами исключения является ее политическая деятельность и поездки по России, однако, по ее словам, таких оснований нет ни в одном документе отряда. В пример она привела депутата Государственной Думы Олега Леонова ("Новые люди"), который был руководителем организации "Леса на связи".

Бывший кандидат рассказала, что узнала об исключении через чат организации – ее оттуда просто удалили.

"Вот так, просто и быстро я лишилась части своей жизни, своей второй семьи", – пишет Дунцова.

Несмотря на исключение, Екатерина Дунцова призвала подписчиков подписаться на Telegram-канал организации и распространять оттуда информацию, так как это может спасти чью-то жизнь.

Фото: Telegram-канал Екатерины Дунцовой


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