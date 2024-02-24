Полиция задержала предполагаемых поджигателей покрышки в Шлиссельбурге

Сотрудники полиции задержали двоих подозреваемых в произошедшем месяцем ранее поджоге автомобильной покрышки в девятиэтажном доме на территории Шлиссельбурга, передает 24 февраля телеканал "78". В результате пожара полностью выгорела дверь в квартиру 72-летней пенсионерки.

По версии правоохранителей, ночью 21 февраля подозреваемые наведались в подъезд дома № 18 по Малоневскому каналу. Предполагается, что там они подперли стулом дверь в квартиру пенсионерки и подожгли покрышку.

Прибывшие на место спасатели эвакуировали из дома шесть человек. В результате инцидента никто не пострадал.

Задержанные помещены в изолятор временного содержания. Один из них ранее был осужден по статье о незаконном обороте наркотиков (ст. 228 УК РФ), утверждает телеканал.

По информации 47news, задержанными оказались двое натурализованных граждан России. Оба они проживают в Свердловской области.

Фото: ЗАКС.Ру