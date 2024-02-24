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Новости 11:59

Смольный планирует благоустроить три пляжа на Финском заливе

фото ЗакС политика Смольный планирует благоустроить три пляжа на Финском заливе

В 2024 году в Курортном районе планируется благоустройство трех пляжей, сообщили 24 февраля в администрации губернатора. Речь идет о пляжах "Ласковый", "Дюны" и "Северный".

Согласно распространенной информации, в прибрежной зоне собираются создать инфраструктуру для отдыха, установить уличную мебель и создать места для отдыха и тренировок. При этом в Смольном пообещали максимально сохранить существующий ландшафт на благоустраиваемых территориях.

Помимо этого, на территории Жемчужного пляжа пообещали создать дорожки с использованием палубной доски и песчано-гравийного покрытия. На Верхнем Суздальском озере планируют провести озеленение с установкой раздевалок, лежаков и оборудованием велопарковок.

Фото: ЗАКС.Ру


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