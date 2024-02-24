Прокуратура разбирается в причинах подтопления плавучего хостела на Ждановской набережной

Северо-Западная транспортная прокуратура сообщила о начале проверки в связи с подтоплением плавучего хостела на Ждановской набережной у Тучкова моста. Инцидент с дебаркадером произошел ночью 24 февраля.

"По предварительным данным, из-за ледовой обстановки был поврежден корпус дебаркадера. В результате произошло его подтопление. Постояльцы благополучно эвакуированы", — говорится в сообщении надзорного ведомства.

По сообщению телеканала "78", речь идет об "АкваХостеле" на Петровской косе. Ночью его постояльцы заметили прибывающую воду на полу. Прибывшие на место спасатели эвакуировали 75 человек, позже их разместили в других хостелах и гостиницах.

Директор "АкваХостела" Илья Бобров в беседе с каналом выразил надежду, что завершить ремонтные работы удастся в течение дня. "Была пробоина, трещина в корпусе. Оттуда шла вода. Откачиваем ее до сих пор", — заявил он.

Фото: Северо-западная транспортная прокуратура