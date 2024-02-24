В Петербурге объявили "желтый" уровень опасности из-за сильного ветра

В ночь на воскресенье, 25 февраля, в Петербурге будет действовать "желтый уровень погодной опасности из-за сильного ветра, рассказали в Смольном. "Желтый" уровень подразумевает потенциально опасную погоду.

"По инфоpмaции Рocгидрометцeнтрa, с 21 часа 24 февраля дo 09 часов 25 февраля на теpритoрии Сaнкт‑Петербуpга объявлeн "желтый" уровeнь погодной опасности", — говорится в распространенном властями города сообщении.

Как ожидается, порывы ветра будут достигать местами 15-17 м/с.

Петербуржцев попросили соблюдать особую осторожность на улицах. Водителей чиновники отдельно призвали воздержаться от поездок на личных автомобилях.

Фото: ЗАКС.Ру