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Новости 16:46

Рейс из Пулково прервал полет после сообщения разозленного мужа о теракте

фото ЗакС политика Рейс из Пулково прервал полет после сообщения разозленного мужа о теракте

Вылетевший из Пулково в таджикистанский город Худжанд самолет был вынужден вернуться обратно после сообщения об угрозе теракта, сообщило РИА "Новости". Звонок исходил от разгневанного мужа, недовольного планами супруги улететь к родителям.

"Да, рейс U6-2641 вернулся в аэропорт вылета по причине сообщения об акте незаконного вмешательства", — подтвердили информагентству в Пулково.

Инцидент произошел в ночь на 24 февраля. Как сообщается, в аэропорт поступило сообщение, что в багаже самолета якобы имеется подозрительный предмет и что ситуация чревата совершением теракта. После этого борт развернули в воздухе, пассажиров после посадки вывели и специалисты осмотрели салон и багажный отсек. Ничего опасного обнаружить не удалось.

Как рассказала сама пассажирка, звонок исходил от ее мужа. По ее словам, тот пытался помешать ей улететь к родителям. Теперь предполагаемого виновника происшествия разыскивают, ему грозит уголовная ответственность.

Самолет вылетел в Таджикистан с шестичасовой задержкой.

Фото: ЗАКС.Ру


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