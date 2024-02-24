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Новости 16:57

Полиция задержала водителя ЗакСа за нетрезвое вождение

фото ЗакС политика Полиция задержала водителя ЗакСа за нетрезвое вождение

В Петербурге полиция со стрельбой задержала нетрезвого водителя Заксобрания, сообщила 24 февраля "Фонтанка". Погоня в Приморском районе закончилась для него составлением нескольких административных протоколов.

Сотрудники ГИБДД попытались остановить машину под управлением петербуржца на пересечении Богатырского проспекта и Туристской улицы. Подчиняться требованиям правоохранителей водитель не пожелал, после чего началась погоня. После нескольких опасных моментов инспектор был вынужден применить табельное оружие.

Водитель доехал до Лыжного переулка и попытался уйти дворами, но безуспешно. Из машины его вытаскивали силой. Алкотестер показал превышение допустимого уровня алкоголя в 11 раз. Сам шофер сообщил, что работает в ЗакСе.

Среди прочего, по дороге водитель ухитрился задеть чужую машину. Правоохранители составили по итогам произошедшего пять протоколов об административном правонарушении.

Фото: ЗАКС.Ру


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