Смольный выделит 11 миллионов рублей общественным объединениям

В 2024 году правительство Петербурга выделит 11 миллионов рублей на субсидии общественным объединениям, сообщила 24 февраля администрация губернатора. Постановление об этом подписал Александр Беглов.

Согласно документу, средства будут распределены среди объединений для обеспечения затрат по ряду направлений деятельности. В частности, речь идет о помощи нуждающимся в социальной и правовой защите лицам, охране здоровья граждан и окружающей среды, охране памятников, развитии образования, науки и культуры и поддержке инициативы молодежи.

Субсидии планируется распределять по итогам конкурса, на один проект нельзя будет выделить более одного миллиона рублей.

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