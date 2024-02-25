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Новости 10:25

В труднодоступных местах началось досрочное голосование на президентских выборах

фото ЗакС политика В труднодоступных местах началось досрочное голосование на президентских выборах

В России стартовало досрочное голосование на президентских выборах в отдаленных местах. Начиная с 25 февраля голосовать также получили возможность люди на кораблях, которые с 15 по 17 марта будут находиться в плавании.

Под отдаленными и труднодоступными местностями понимаются зоны, лишенные транспортного сообщения, удаленные от помещений для голосования. Их посещают сотрудники избиркомов с переносными урнами. ЦИК утверждает, что бюллетени в таких урнах будут рассматриваться и подсчитываться в последний день официального голосования.

Досрочное голосование в воскресенье началось на так называемых новых территориях (четыре бывшие украинские территории). На Северо-Западе портативные урны начали разносить в Архангельской, Мурманской областях, Ненецком автономном округе.

Фото: ЗАКС.Ру


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