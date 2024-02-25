В Петербурге резко сократилась средняя высота уличных сугробов

Продолжающаяся оттепель в Петербурге отразилась на внешнем виде сугробов, которые до последнего время повсеместно были частью пейзажа и распологались вдоль автодорог.

Ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Фобос рассказал в своем Telegram-канале, что средняя высота сугробов за минувшие двое суток сократилась на 12 сантиметров. Теперь это значение составляет 16 сантиметров.

Тем временем, в Москве средняя высота сугробов пока не меняется. Она достигает 62 сантиметра.

Главный городской синоптик Александр Колесов 25 февраля написал в своем блоге, что город в этот день может приблизиться к температурному рекорду 1997 года, когда воздух прогрелся до 6 градусов тепла.

Фото: ЗАКС.Ру