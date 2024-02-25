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Новости 16:23

После справленной на Медного всадника нужды завели уголовное дело

фото ЗакС политика После справленной на Медного всадника нужды завели уголовное дело

Петербургские полицейские возбудили уголовное дело после хулиганской выходки, видеозапись которой распространилась по социальным сетям 25 февраля. В сообщении от ГУ МВД говорится о противоправных действиях в районе Исаакиевской площади, которые расценили как хулиганство (ст. 213 УК).

По всей видимости, дело возбудили из-за молодого человека, который помочился на памятник Петру I на Сенатской площади. Процесс был заснят знакомым нарушителя на камеру. Последнего теперь разыскивают, его личность пока неизвестна.

Видеозапись выходки была в воскресенье опубликована, в частности, в Telegram-канале "Mash на Мойке".

Фото: ЗАКС.Ру


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