После справленной на Медного всадника нужды завели уголовное дело

Петербургские полицейские возбудили уголовное дело после хулиганской выходки, видеозапись которой распространилась по социальным сетям 25 февраля. В сообщении от ГУ МВД говорится о противоправных действиях в районе Исаакиевской площади, которые расценили как хулиганство (ст. 213 УК).

По всей видимости, дело возбудили из-за молодого человека, который помочился на памятник Петру I на Сенатской площади. Процесс был заснят знакомым нарушителя на камеру. Последнего теперь разыскивают, его личность пока неизвестна.

Видеозапись выходки была в воскресенье опубликована, в частности, в Telegram-канале "Mash на Мойке".

Фото: ЗАКС.Ру