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На выходных петербургские врачи помогли двум десяткам людей, упавшим на льду

фото ЗакС политика На выходных петербургские врачи помогли двум десяткам людей, упавшим на льду

Завершающийся уик-энд ознаменовался по меньшей мере 19 случаями падений на льду, которые потребовали помощи петербургских врачей. Об этом со ссылкой на источник пишет издание 78.ru.

Не каждая травма была получена в черте города: например, одна из госпитализаций связана с падением в деревне Орехово (Приозерский район Ленобласти).

Известно также о травмах, полученных на гололеде в Колпино (улица братьев Радченко) и на Суздальском проспекте. Во всех трех описанных ситуациях пострадали люди старше 50 лет.

Фото: ЗАКС.Ру


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