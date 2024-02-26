В Петербурге ожидается до +4 градусов 26 февраля

В Петербурге продолжает сохраняться аномально теплая погода, об этом 26 февраля в своем Telegram-канале написал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

В понедельник, 26 февраля, погода будет формироваться периферией небольшого циклона, кружащего над Прибалтикой. Из-за этого в Северной столице будет довольно облачно, могут быть небеольшие осадки, а именно дожди. Температура сохранится на уровне выше климатической нормы.

Воздух прогреется до +2…+4 градусов. Ветер юго-восточный 2-7 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 760 мм рт. ст., что около нормы.

Во вторник, 27 февраля, погода будет примерно такая же, возможны небольшие дожди.

Фото: ЗАКС.Ру