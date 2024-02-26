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Новости 9:42

В Петербурге коммунальщики нашли новый способ уборки льда

фото ЗакС политика В Петербурге коммунальщики нашли новый способ уборки льда

Жителям Северной столицы заметили, что коммунальщики убирают лед и лужи на улицах, используя не предназначенные для этих целей тракторы и экскаваторы, об этом 25 февраля написали горожане в группе "Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург" в социальной сети "ВКонтакте".

На опубликованной записи видно, на обочине стоит экскаватор, который колупает лёд рядом с проезжей частью своим ковшом.

Работу водителя автор видео назвал филигранной и похвалил  за способ, который они нашли для уборки старого льда и снега. Однако не все в социальных сетяхх с этим согласны.

Фото: ЗАКС.Ру


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