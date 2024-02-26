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Новости 10:46

Бастрыкин заинтересовался нарушающим тишину застройщиком в Петербурге

фото ЗакС политика Бастрыкин заинтересовался нарушающим тишину застройщиком в Петербурге

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял на контроль жалобы жителей Петербурга на строительную компанию, которая строит жилой комплекс на улице Доблести, об этом 26 февраля сообщили в пресс-службе СК РФ.

Ранеебыло опубликовано видеообращение жителей Петербурга к главе СК РФ, в котором они заявили о нарушении их прав со стороны ООО "Лидер Групп". По их словам, вместо запланированных работ по благоустройству, строительная компания возводит жилой комплекс, нарушая режим тишины в выходные дни и нерабочее время.

Ванее следователи проводили проверку по данному факту , но не нашли оснований для возбуждения уголовного дела.

Александр Бастрыкин попросил доклад о результатах надзорных мероприятий и причинах, которые стали основаниями для отказа в возбуждении уголовного дела.

Фото: пресс-служба СК РФ


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