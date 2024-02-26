Правительство РФ выделило 4 млрд рублей для мобилизованных силовиков-пенсионеров

Правительство России выделило более 4 млрд рублей на поддержку отдельных категорий мобилизованных, об этом 26 февраля сообщили в пресс-службе кабмина

Согласно распоряжению российского правительства, речь идет о компенсации в размере 100% пенсии за выслугу лет ежемесячно.

Категорией мобилизованных, которые получат компенсацию, станут военнослужащие, которые до мобилизации или до контракта были пенсионерами силовых структур (МВД, МЧС, ФСИН или Росгвардии) и получали пенсию за выслугу лет.

Такую выплату осенью 2023 году получил разработать президент России Владимир Путин.

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