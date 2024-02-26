ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 11:15

Правительство РФ выделило 4 млрд рублей для мобилизованных силовиков-пенсионеров

фото ЗакС политика Правительство РФ выделило 4 млрд рублей для мобилизованных силовиков-пенсионеров

Правительство России выделило более 4 млрд рублей на поддержку отдельных категорий мобилизованных, об этом 26 февраля сообщили в пресс-службе кабмина

Согласно распоряжению российского правительства, речь идет о компенсации в размере 100% пенсии за выслугу лет ежемесячно. 

Категорией мобилизованных, которые получат компенсацию, станут военнослужащие, которые до мобилизации или до контракта были пенсионерами силовых структур (МВД, МЧС, ФСИН или Росгвардии) и получали пенсию за выслугу лет.

Такую выплату осенью 2023 году получил разработать президент России Владимир Путин.

Фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости26 февраля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама