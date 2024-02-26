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Новости 12:16

Конфликт в казарме в Каменке привел к ранам у военнослужащего

фото ЗакС политика Конфликт в казарме в Каменке привел к ранам у военнослужащего

В Выборгском районе Ленинградской области военнослужащий обратился с резанными ранами в больницу, об этом 26 февраля пишет "Фонтанка.ру".

По данным издания, в больницу Выборга обратился 41-летний военнослужащий в выходные. У мужчины были резанные раны на шее, груди, руке и бедре.

По словам самого потерпевшего, травмы он получил из-за конфликта со знакомым в казарме части в Каменке.

Уточняется, что опасных ран военнослужащий не получил. Пострадавшего отпустили домой после оказания необходимой помощи.

Фото: ЗАКС.Ру


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