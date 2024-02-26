ФСБ раскрыла сеть по сбору денег для сирийских боевиков в 22 регионах России

В Центре общественных связей Федеральной службы безопасности (ФСБ) России рассказали о ликвидации террористической сети, связанной с Сирией, об этом 26 февраля пишет ТАСС со ссылкой на ведомство.

Всего сотрудниками ФСБ было поймано 49 человек в 22 регионах страны. В этом принимали участие сотрудники Следственного комитета РФ и Росфинмониторинга. Силовики подозревают их в сборе денег для сирийских боевиков.

Также уточняется, что некоторые из задержанных были найдены через интернет, так как они "распространяли в мусульманской умме РФ радикальную исламскую идеологию". Сейчас следствие и розыск продолжаются.

Фото: ЗАКС.Ру