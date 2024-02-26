К маю 2025 года восстановят территорию у Пирамиды в Екатерининском парке

Сотрудники Государственной административно-технической инспекции Петербурга (ГАТИ) выдали ордер на восстановление территории вокруг объекта "Пирамида с четырьмя колоннами" в Екатерининском парке, об этом 26 февраля сообщили в пресс-службе ГАТИ.

Речь идёт о ремонте и восстановлении гидроизоляции возле павильона. Работы предполагают закончить до 30 апреля 2025 года.

Инспекторы напомнили, что собранная из кирпича и облицованная тёсаным гранитом пирамида является объектом культурного наследия федерального значения, а также входит в состав памятника "Парк Екатерининский", который является частью государственного музея-заповедника "Царское Село".

Фото: пресс-служба ГАТИ