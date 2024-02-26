Гособвинение запросило почти три года колонии для правозащитника Орлова*

Государственное обвинение запросило 2 года 11 месяцев лишения свободы сопредседателю "Мемориала"** Олегу Орлову*, передает 26 февраля Telegram-канал "Осторожно, новости". Правозащитника обвиняют в повторной дискредитации Вооруженных сил (ст. 280.3 УК РФ).

Помимо срока в колонии, для правозащитника также запросили трехлетний запрет на публикации в интернете.

Рассмотрением дела занимается Головинский суд Москвы. Сам Орлов* отказался давать показания и вызывать свидетелей в свою защиту, оставив лишь возможность выступить с последним словом. Нежелание вызывать свидетелей он объяснил имеющимся статусом иностранного агента и связанным с этим опасением повредить поддерживающим его людям.

Нынешний процесс стал вторым для Орлова* по уголовному делу о дискредитации армии. В октябре 2023 года его оштрафовали на 150 тысяч рублей, однако прокуратура сочла приговор излишне мягким и потребовала пересмотра дела.

*Минюст внес Олега Орлова в единый реестр иноагентов

**Минюст внес "Мемориал" в единый реестр иноагентов

Фото: НО.Медиа из России / YouTube (скриншот)