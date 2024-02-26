На празднованиях Дня защитника Отечества не было зафиксировано происшествий

МЧС России обеспечило безопасность граждан в период проведения мероприятий к Дню защитника Отечества 23 февраля, об этом 26 февраля пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства.

В общей сложности специалисты МЧС России обеспечили безопасность на более 4,8 тысячах праздничных мероприятий. Ни одного происшествия зафиксировано министерством не было.

Также уточняется, что из-за праздников ведомство находилось в режиме повышенной готовности. В общей сложности на дежурстве находились 71 тысяча человек и более 16 тысяч специальной техники.

Фото: ЗАКС.Ру