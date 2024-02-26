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Новости 15:14

Безбилетник в автобусе попытался избить контролеров в Петербурге

фото ЗакС политика Безбилетник в автобусе попытался избить контролеров в Петербурге

Петербургский пассажир-безбилетник собирался бесплатно проехаться на автобусе, однако его поймали контролеры, об этом 26 февраля пишет "Фонатнка.ру".

Утром в понедельник, 26 февраля, в автобус №185 зашли контролеры в ходе контрольных мероприятий и выявили безбилетного пассажира. При составлении акта мужчина пошел в драку и попытался избить проверяющих.

По итогу мужчину из автобуса выгнали, но он несколько раз возвращался, чтобы закончить начатое. Все разборки сопровождались матами.

Однако пассажиры и водители все-таки смогли добиться того, что дебошир покинул автобус. Контролеры написали заявление в правоохранительные органы.

Фото: ЗАКС.Ру


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