В Петербурге убрали 2,6 млн кубометров снега с начала зимы

С начала зимы дорожные предприятия Петербурга вывезли 2,6 млн кубометров снега с городских улиц, что почти в два раза больше, чем год назад, об этом 26 февраля сообщили в пресс-службе Смольного.

Снегоплавильные и снегоприемные пункты принимают за сутки в среднем 20 тысяч кубометров снега. Также в комитете по благоустройству Петербурга отметили с середины минувшей недели 30 аварийных бригад курсировали по городу для устранения подтоплений. За 7 дней прочищено более 5 тысяч патрубков и решеток дождеприемников.

Кроме этого, в городе продолажют бороться с гололедицей. За неделю распределено более 5 тысяч тонн пескосоляной смеси и 2,2 тысяч тонн чистой соли.

На данный момент, на уборке города находятся 743 единицы техники и 936 работников ручного труда.

Фото: ЗАКС.Ру