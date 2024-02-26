Из-за тумана в Петербурге объявили "желтый" уровень опасности

"Желтый" уровень погодной угрозы будет действовать в Петербурге до середины дня вторника, объявили в Смольном 26 февраля. Причиной этого назвали ожидаемый в городе туман.

Мера вводится 27 февраля с 03:00 до 15:00. "Желтый" уровень означает потенциально опасную погоду.

В Смольном призвали петербуржцев соблюдать осторожность при перемещениях по городу. Владельцев автомобилей попросили по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте.

Ранее главный синоптик Петербурга посетовал на однообразность установившейся погоды. Согласно его прогнозам, на выходных в городе может проглянуть солнце.

Фото: ЗАКС.Ру