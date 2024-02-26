Петербургское управление Минюста потребовало ликвидировать общество эстонской культуры

Управление Минюста по Петербургу и Ленобласти обратилось в Городской суд с требованием ликвидировать "Санкт-Петербургское общество эстонской культуры". Как рассказали в объединенной пресс-службе судов города, иск зарегистрирован, по нему назначена дата заседания.

"Административный истец просит суд о ликвидации общественной организации с исключением сведений о ней из ЕГРЮЛ", — передала суть иска судебная пресс-служба.

Согласно информации на сайте Горсуда, исковое заявление было зарегистрировано 21 февраля, на следующий день было вынесено определение о назначении дела к судебному разбирательству. Судебное заседание по иску назначено на утро 26 марта.

Причина обращения Минюста в суд неизвестна. Само общество декларирует на своем сайте в качестве целей "сохранение этнической самобытности эстонцев, проживающих в Санкт-Петербурге, эстонского языка и национальных традиций, поддержание связей с Эстонией в области культуры, науки и искусства". Общество существует с 1992 года.

Фото: ЗАКС.Ру