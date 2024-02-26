Бельский: Избирательная система в Петербурге стала прозрачнее

Спикер Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский в интервью изданию "МК в Питере" рассказал, что со временем городу удалось провести "работу над ошибками" в избирательной системе. В частности, многие замечания удалось устранить в результате передачи полномочий избирательных комиссий муниципальных образований территориальным избиркомам.

"Чаще всего звучали претензии, что люди, желающие стать кандидатами, не могут найти избирательную комиссию, сдать вовремя документы, не понимают, когда объявят выборы. Все эти минусы мы увидели и постарались их устранить. <...> Думаю, что большей части скандалов, которые возникали ранее, нам удастся избежать. Избирательная система в Петербурге стала прозрачнее", - рассказал Бельский.

Напомним, ИКМО прекратили свои полномочия с 1 января 2023 года в соответствии с федеральным законом. Последние муниципальные выборы состоялись в 2019 году. Тогда предвыборный процесс был омрачен множеством скандалов. Например, искусственными очередями у ИКМО, из-за которых некоторые претенденты на мандаты не могли подать документы для участия в выборах.

В сентябре 2024 года в Петербурге должны состояться муниципальные выборы в 110 муниципальных образованиях. Всего будет избрано порядка 1,5 тысячи депутатов местных советов. Также в сентябре горожане будут выбирать губернатора Петербурга.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру