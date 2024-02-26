Всего два кандидата на президентских выборах пришли на первые дебаты

В России продолжается президентская гонка в рамках мартовских выборов на пост главы государства, однако на дебаты на телеканале "Россия-1" лично пришли только двое из четырех кандидатов, об этом 26 февраля пишет "Фонтанка.ру".

Ранее Владимир Путин заранее отказался от участия в дебатах, его пресс-секретарь Дмитрий Песков объяснил такое решение загруженным графиком нынешнего президента.

Лично не смог приехать кандидат от ЛДПР Леонид Слуцкий, вместо него было доверенное лицо Никита Березин.

Кандидаты от КПРФ и партии "Новые люди" Николай Харитонов и Владислав Даванков на дебаты приехали лично, однако спора между ними не случилось.

Эфир телеканала был посвящен образованию. Даванков рассказал, что благодаря ЕГЭ он поступил в МГУ, а Харитонов отметил, что благодаря ЕГЭ в вуз поступила его внучка.

В общей сложности обсуждение длилось час. Следующие дебаты должны будут пройти 26, 27, 28 февраля, 4 и 5 марта.

Фото: ЗАКС.Ру