ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 9:11

В Петербурге ожидается +4 градуса 27 февраля

фото ЗакС политика В Петербурге ожидается +4 градуса 27 февраля

В Петербурге продолжает сохраняться аномально теплая погода, об этом 27 февраля в своем Telegram-канале написал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

Во вторник, 27 февраля, погоду в Петербурге сформирует атмосферный фронт, скользящий по северо-западной периферии обширного антициклона. По словам синоптика, будет довольно облачно, могут быть небеольшие осадки, а именно дожди. Температура сохранится на уровне выше климатической нормы.

Воздух прогреется до +2…+4 градусов. Ветер северо-западный 2-7 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 765 мм рт. ст., что выше нормы.

В среду, 28 февраля, погода будет такая же.

Фото: ЗАКС.ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости27 февраля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама