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Муниципал 11:30

Получившего приговор петербургского мундепа освободили от наказания

фото ЗакС политика Получившего приговор петербургского мундепа освободили от наказания

В Петербурге огласили приговор депутату муниципалитета №54 Сергею Котенкову. 49-летнего мужчину признали виновным в развратных действиях (ч. 1 ст. 135 УК), передает объединенная пресс-служба городских судов. В закрытом режиме решение вынес Невский районный суд: Котенкову назначили два года ограничения свободы и запретили работать с детьми на тот же срок.

С учетом истечения сроков давности привлечения по делу фигуранта освободили от наказания, назначив судебный штраф в размере 200 тысяч рублей. Подсудимый не признал вину, заявив, что его оговорили.

На сайте муниципалитета можно узнать, что единоросс Котенков работает учителем физкультуры в общеобразовательной школе №14.

фото: mo54.ru


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