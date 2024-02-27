Для Бориса Романова запросили девять лет по делу о "фейках" про армию

Государственный обвинитель запросил для эмигрировавшего петербургского активиста Бориса Романова девять лет колонии, передает из здания суда портал MR7. С 2022 года мужчину преследуют в рамках дела о распространении фейков про армию (ст. 207.3 УК). В деле имеется отягчающий мотив политической ненависти.

"От приговора ничего хорошего не жду. Знаю,что он будет обвинительный", - прокомментировал петербуржец позицию прокурора, озвученную 27 февраля.

Выборгский районный суд может вынести приговор в среду.

Романова задержали в связи с пацифистской речью, произнесенной в конце марта 2022 года в здании муниципалитета "Светлановское". Свидетели со стороны обвинения утверждают, что оратор нелицеприятно выражался в адрес российских военнослужащих.

В прошлом Романов был председателем ЖКС №140. Во время следствия его выпустили из СИЗО, после чего активист уехал в Европу. Подробнее о деле Бориса Романова читайте в материале ЗАКС.Ру.

Фото: ЗАКС.Ру