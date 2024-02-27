Начался демонтаж дома Шредера на Васильевском острове

На Васильевском острове начался демонтаж дома Шредера, который находится на углу 7-ой линии В.О. и набережной Смоленки, об этом 27 февраля сообщили в группе "Живем на Васильевском | Васильевский остров" в социальной сети "ВКонтакте".

В марте 2023 года, как пишет "Фонтанка.ру", ООО "Специализированный застройщик "Структура-4" получило разрешение на строительство на месте дома Шредера начальной школы.

По словам застройщика, демонтируются только аварийные конструкции дома, а лицевая сторона будет сохранена, как изначально и планировалось.

На 7-ой линии В.О. собираются не только сделать начальную школу, но и возвести жилой комплекс бизнес-класса на 360 квартир на месте бывшей территории завода имени Козицкого "Красная стрела".

Фото: Градозащитный пресс-центр