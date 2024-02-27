Петербуржцы сдали более 4,2 тонн опасных отходов на утилизацию с 19 февраля

В комитете по природопользованию Петербурга рассказали, сколько было принято сообщений от жителей города с 19 по 25 февраля, об этом 27 февраля сообщили в пресс-службе Смольного.

Аварийные службы приняли 394 сообщения. Всего специалисты ГУП "Экострой" выполнили 34 выезда. Из них 33 пришлись на обследования после ликвидации аварийных ситуаций, связанных с ртутным загрязнениями. Один раз специалисты выехали на иные виды загрязнений.

Также были проведены работы по ликвидации загрязнения водных объектов. В общей сложности было вывезено 30 кубометров отходов с воды.

От петербуржцев было принято более 4.2 тонн опасных отходов. Среди них и автомобильные покрышки, и батарейки, и техника, и лампы, и термометры и многие другие опасные отходы.

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