ФАС проверит рекламу вкладов Сбербанка из-за мелкого шрифта

Федеральной антимонопольной службой (ФАС) было возбуждено дело в отношении ПАО "Сбербанк" из-за нарушения закона о рекламе, об этом 27 февраля сообщили в пресс-службе ведомства.

Оказалось, что претензии ФАС к сноске в рекламе вкладов. На баннерах банка в Москве большим шрифтом указывалась ставка по вкладу 12% годовых, однако при этом условия были написаны в сноске мелким шрифтом. В ФАС обращение написал местный житель.

По мнению ведомства, таким образом потребители получали привлекательную информацию, а на важную не акцентировали внимание, то есть получали информацию неполностью. В случае установления нарушений, банк будет привлечен к административной ответственности.

Также в ФАС напомнили, что в мае 2023 года банк был оштрафован за ненадлежащую рекламу кредита.

Фото: ЗАКС.Ру