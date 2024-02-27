ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 15:44

В Петербурге осудили похитителей бронзового декора из парадных

фото ЗакС политика В Петербурге осудили похитителей бронзового декора из парадных

Прокуратура Василеостровского района добилась обвинительного приговора для двоих петербуржцев, похитивших домовое имущество из парадных. Преступления совершались в домах на Наличной улице. Мужчин признали виновными в особо крупной краже по предварительному сговору (ч. 4 ст. 158 УК), сообщает надзорный орган.

Руслан Мизин получил четыре года, а Александр Полоухов — два года колонии. Ущерб, нанесенный их действиями управляющей компании, суд оценил в 2,2 млн рублей.

Фигуранты весной прошлого года похитили бронзовые элементы декора, находившиеся на черных лестницах жилых домов.

Фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости27 февраля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама