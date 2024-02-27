В Петербурге осудили похитителей бронзового декора из парадных

Прокуратура Василеостровского района добилась обвинительного приговора для двоих петербуржцев, похитивших домовое имущество из парадных. Преступления совершались в домах на Наличной улице. Мужчин признали виновными в особо крупной краже по предварительному сговору (ч. 4 ст. 158 УК), сообщает надзорный орган.

Руслан Мизин получил четыре года, а Александр Полоухов — два года колонии. Ущерб, нанесенный их действиями управляющей компании, суд оценил в 2,2 млн рублей.

Фигуранты весной прошлого года похитили бронзовые элементы декора, находившиеся на черных лестницах жилых домов.

Фото: ЗАКС.Ру