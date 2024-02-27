В первом чтении принят законопроект, призванный разгрузить петербургские суды

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении поправки в законодательство, которые наделяют правом рассматривать нарушения правил наружной рекламы чиновников в Москве и Петербурге. В октябре инициативу внес в нижнюю палату сенатор от Петербурга Андрей Кутепов. Речь идет о делах, заводимых по ст. 14.37 КоАП (нарушения требований к установке и (или) эксплуатации рекламной конструкции).

Сегодня такие дела рассматривают мировые судьи и арбитражные суды. По мысли авторов законопроекта, его принятие снизит нагрузку на судей и на полицейских обеих столиц.

"Также снизится объем производства с нарушением сроков рассмотрения", - произнес на заседании Госдумы 27 февраля коллега Кутепова Иван Абрамов, цитируемый ТАСС.

Поправками предлагается ввести в КоАП новую статью под номером 23.79.3.

Фото: ЗАКС.Ру