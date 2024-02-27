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Новости 16:29

Латвия на год продлила запрет на въезд в страну для россиян

фото ЗакС политика Латвия на год продлила запрет на въезд в страну для россиян

Правительство Латвии 27 февраля продлило запрет на въезд в страну гражданам Российской Федерации. Он будет действовать до 4 марта следующего года.

Свое решение чиновники объяснили продолжающейся спецоперацией на Украине и потенциально опасной для их страны геополитической ситуацией.

Въезд в Латвию для россиян с туристическими визами закрыт с сентября прошлого года. Исключение составляют обладатели вида на жительство в Латвии или ЕС, а также родственники граждан Латвии или других стран ЕС с долгосрочными или краткосрочными визами государства-члена Шенгенского соглашения.

Тем временем, свежие данные Федеральной таможенной службы РФ гласят, что за последнюю неделю очередь грузовиков с латвийской стороны на въезд в Россию выросла в два раза.

фото: unsplash


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